Какво се знае за предполагаемия убиец на Чарли Кърк (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Убиецът на Чарли Кърк определено не е аматьор. Това коментираха експерти, след като властите в САЩ разпространиха всичката налична информация за предполагаемия стрелец.

31-годишният Кърк беше застрелян във врата по време на събитие в университета "Юта Вали" на 10 септември.

Стрелецът е описан като млад мъж, който отлично умее да борави с огнестрелно оръжие и е добре запознат с университетския кампус.

На видео, заснето от камера на къща, се вижда как мъж ходи към кампуса преди стрелбата. Той куца през квартала, като вероятно крие пушката в крачола дънките си. One more video assasin of Charlie Kirk. pic.twitter.com/ifBqHaIF0e — ಸಾಂಗ್ಲಿಯಾನ - Sangliyana (@inmy1name) September 12, 2025

Мъжът, който властите издирват, е бил облечен с черна риза с дълги ръкави с американското знаме, тъмни слънчеви очила, бейзболна шапка и маратонки Converse.

Кадрите от камери за наблюдение показват, че заподозреният бяга по покрива, преди да скочи от височина около 3 метра на земята, оставяйки отпечатъци от длани и обувки върху сградата. След това се е насочил към жилищен квартал, информира "Дейли Мейл". Possible Charlie Kirk assasin

September 10, 2025 pic.twitter.com/4mpPc2RLRW — Meral Nash (@nashmeral1) September 11, 2025

Според разследващите начинът, по който е избягал, показва, че е атлетичен и в добра физическа форма.

По-късно следователите откриха пушка Mauser калибър 30-06 в близката гориста местност. В момента тя се анализира в лабораторията на ФБР във Вирджиния за следи като отпечатъци и ДНК, които биха могли да помогнат за идентифицирането на стрелеца.

В пушката са открити няколко патрона, някои от които били гравирани с послания, промотиращи трансджендър идеологии. На следващия ден обаче високопоставен служител заяви, че първоначалните съобщения за патроните може да се окажат погрешно разчетени.

Бившият агент на ФБР Денис Франкс предположи, че убиецът вероятно е опитен ловец, действал самостоятелно, докато друг смята, че той е познавал разположението на университета и е планирал убийството до най-малкия детайл, включително къде да изхвърли оръжието.

„Необходима е голяма увереност, за да се направи такъв изстрел и да улучи точно там, където бе уцелен Кърк", заяви Франкс, обяснявайки, че прецизността на изстрела показва високо ниво на умения.

Разстоянието на стрелбата не би било предизвикателство за опитен стрелец, коментира той пред Би Би Си.

Макар да признава, че всеки може да отиде на стрелбище и да се обучава с оптичен мерник, Франкс подчерта, че комбинацията от района и увереността на стрелеца подсказва, че човекът, който е застрелял Чарли Кърк, може да е ловец.

Той също така заяви: „От поведенческа гледна точка склонявам да мисля, че той е действал сам."

Пенсионираният агент на ФБР Брад Гарет заяви пред Ей Би Си Нюз, че всеки детайл от нападението е бил внимателно планиран, включително и начинът, по който вероятното оръжие на убийството е било изхвърлено от заподозрения по пътя му на бягство.

„Вероятно е направил това, защото не е искал да бъде видян да носи оръжие, да тича или да се разхожда из квартала с него", каза той.

На публикуваните снимки се вижда, че предполагаемият стрелец носи черна раница на гърба си, докато се качва и слиза по стълбите.

Досега разследващите са получили над 7000 сигнала по случая.

Бо Масон, комисар на Департамента за обществена безопасност на Юта, заяви, че разследващите „нямат представа" за самоличността или местонахождението на стрелеца.

Той каза, че са проведени над 200 разпита във връзка с случая.

Студент от университета е казал пред Си Ен Ен, че през последните две седмици няколко пъти е виждал мъж да ходи по покрива или в близост до покрива на сградата, от която стрелецът е избягал на няколко пъти.

Той е казал, че мъжът е бил висок, слаб, със светла кожа и имал тъмна коса. Носел е раница и е бил облечен в тъмни дрехи. Студентът също така е твърдял, че мъжът е гледал надолу към двора, където се проведе събитието.

По-рано бе съобщено, че властите разполагат с името на заподозрения, но не разкриват информацията публично.

31-годишният Чарли Кърк бе застрелян смъртоносно, докато говореше на събитие на Turning Point USA в Университета "Юта Вали".

Стрелецът е произвел един изстрел от покрива на сграда, намираща се на около 200 метра разстояние, и е уцелил Кърк в шията.

За информация, водеща до идентифицирането на стрелеца, е обявена награда от 100 000 долара.

Двама души бяха първоначално задържани след фаталния изстрел срещу Чарли Кърк, но по-късно бяха освободени без да им бъдат повдигнати обвинения.

Кърк участвал в дебат на тема „Докажи, че греша" в университета "Юта Вали". Събитието, част от „Американското турне за завръщане" на неговата организация, събрало около 3000 участници.

Това била първата спирка от 15-дневното университетско турне.

След като беше прострелян, той беше транспортиран до регионалната болница „Тимпаногос", където беше обявен за мъртъв.

Президентът Доналд Тръмп също осъди стрелбата, разпореди знамената да бъдат спуснати наполовина и обяви, че Кърк ще бъде посмъртно награден с президентския медал за свобода.