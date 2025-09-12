КМГ: Инвестициите в Китай са инвестиции ориентирани към бъдещето

Китайските потребители търсят новото и различното, затова ние се стремим да бъдем маратонци тук, заяви вицепрезидентът на компанията Unilever за Китай Дзън Сиуън на неотдавнашното 25-о Международно изложение за инвестиции и търговия в град Сямън. В изложението участваха компании от 123 страни, а договорените сделки за инвестиции бяха за 1154 проекта на стойност 644 милиарда юана.

Като единствено изложение за инвестиции тазгодишното събитие в Сямън премина под надслов „Заедно с Китай инвестираме бъдеще". Данните, представени на изложението показват, че до края на 2024 г. за 15-а поредна година чуждестранните инвестиции в Китай са били над 100 милиарда щатски долара годишно, чийто обем е сред най-мащабните в света.

Ако искат да оцелеят дълго на китайския пазар, компаниите трябва да извършват иновации. През последните години редица чужди фирми ускоряват инвестициите си в нови качествени производителни сили. Вицепрезидентката на германската ZF Friedrichshafen AG Уан Жуни казва, че китайският пазар вдъхновява техните иновационни способности, пише КМГ.

Технологичните пробиви на китайския автомобилен сектор например са зад решенията за създаване на нови фабрики на всеки десет месеца през изминалото десетилетие. Тези, които навлизат дълбоко на китайския пазар имат рентабилност. Маржът на печалба на чуждестранни компании в Китай през 2024 г. е бил 6,6%, което е с 1,2% по-високо от маржа на печалба на китайските промишлени компании.

В момента редица транснационални компании укрепват позиционирането си в Китай. Така например, създадените с инвестиции от саудитската Saudi Aramco мощности за преработка на нефт ще бъдат пуснати в експлоатация през 2026 г. Компанията Danaher Corporation е инвестирала 200 милиона юана в изграждането на изследователска база в Шанхай. С тези конкретни действия чуждестранните компании проучват потенциала на китайския пазар, стремят се към по-добър достъп и рентабилност и така придобиват постоянен стимул за растеж.