7000 сигнала подадени в полицията в САЩ за издирване на убиеца на Чарли Кърк

Федералната полиция на САЩ е получила 7000 сигнала, след като снощи обяви награда от 100 000 долара, която да доведе до ареста на убиеца на консервативния инфлуенсър, блогър и подкастър Чарли Кърк, предаде БТА по информация на Франс прес.

Два дни след убийството издирването на нападателя, застрелял Кърмп по време на публична проява в университета на Юта, продължава.

Същевременно пред Франс прес две лица заявиха, че са подложени на заплахи, след като погрешно са били набедени в социалните мрежи, че са убили Кърк, който беше приближен на президента Доналд Тръмп.

Пред френската агенция Микаела, която поиска фамилното й име да не се разкрива от съображения за сигурност, сподели, че е била залята с послания, пропити с омраза и със заплахи, след като нейната снимка е била споделена в редица постове, които я набеждават, че е убила Кърк. „Жертва съм на лов на вещици", заяви Микаела, която е на 29 години и е транссексуална. Тя уверява, че в сряда, когато е било извършено убийството, тя е била в щата Вашингтон, където работи като асистент в юридическа кантора. Франс прес провери нейните твърдения чрез локализиране на мобилния й телефон и изявленията на нейната съквартирантка.

Снимката на Микаела както изглежда е била свързана погрешка с убийството, защото е била асоциирана с акаунт в „Екс", в който се отправял призив за „заличаването на Кърк" по време на визитата му в щата Юта. Микаела уверява пред Франс прес, че няма нищо общо с акаунта в „Екс" и не знае кой е собственикът му.

Снимката на Микаела обаче се разпространи бързо в социалните мрежи, в които беше препостната от влиятелни акаунти, споделяли в миналото конспиративни теории. Няколко души я заплашиха със смърт в частни съобщения до нея, които тя показа на Франс прес. В едно от тези съобщения се казва „Внимавай, ще те намерим". В него се отправят и обиди, свързани с принадлежността й към ЛГБТ общността. Според Микаела би било идеално за десницата, ако за убийството на Кърк бъде набеден транссексуален. Тя допълва, че не може да повярва с каква невероятна скорост се е разпространила фалшивата новина, тиражирана за нея.

Майкъл Малинсън, канадски пенсионер на 77 години, също е станал обект на подобен тормоз, след като потребители в „Екс" го идентифицирали погрешка като един от първоначално задържаните от полицията в рамките на разследването двама души. Пред Франс прес той разказа, че е бил информиран за тази дезинформация по негов адрес от дъщеря му, която панически му се обадила по телефона и го призовала да закрие всичките се акаунти в социални те мрежи, след като самата тя получила заплашително послание във „Фейсбус".

"Нямам абсолютно нищо общо с това", уверява Майкъл Малинсън и уточнява, че никога не е бил в щата Юта и че никога не е чувал за Чарли Кърк преди това. Той казва, че е закрил акаунтите си в социалните мрежи, предупреден и от полицията, семейството и приятелите си. „Не знам какво да направя", допълва възрастният мъж и изразява безпокойство, че ще има дълготрайно отражение върху репутацията му, ако неверните информации за него останат в интернет пространството.