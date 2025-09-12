ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петима искат БНТ, сред тях Кошлуков и Милена Милот...

Украинска атака с дронове спря товарните дейности на руско нефтено пристанище

Дронове СНИМКА: Getty Images

Украински дронове преустановиха товарните дейности на руското пристанище Приморск през нощта, предаде служител на украинските разузнавателни служби ССУ, цитиран от Ройтерс.

Той заяви, че атаката е предизвикала пожар на пристанището, смятано за ключов център за износ на руски нефт, но не допълни дали дейностите са все още преустановени, съобщава БТА.

Губернаторът на Ленинградска област, където се намира пристанището, обяви по-рано днес, че при атаката са запалени кораб и помпена станция. Той се въздържа от коментари за други щети, като спомена само, че пожарите са били потушени и че няма нефтени разливи. Това е първото по рода си нападение на дронове срещу едно от най-големите пристанища за износ на нефт и гориво, отбелязва Ройтерс.

Междувременно украински дрон беше свален в близост до атомната централа в Смоленск, без да причини щети или жертви, съобщи филиал на руската държавна корпорация за атомна енергия "Росатом".

Дронове СНИМКА: Getty Images

