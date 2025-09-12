Великобритания обяви нови 100 санкции срещу Русия

Британската външна министърка Ивет Купър обяви днес поредица от санкции срещу Русия по време на посещението си в Киев, което е първата й визита в чужбина в новата й длъжност, предадоха Пи Ей медия/ДПА.

Според британското външно министерство 100-те нови санкции са насочени към военния и енергийния сектор на Москва.

Купър пристигна в Киев днес сутринта, където беше посрещната от украинския външен министър Андрий Сибига на железопътната гара в града.

Пътуването, което идва след като руски дронове, нарушили полското въздушно пространство по време на атаките срещу украинската територия, бяха свалени от Полша и НАТО тази седмица, има за цел да покаже твърдата подкрепа на Обединеното кралство за Украйна, посочват Пи Ей медия/ДПА.

При обявяването на новите санкции Купър заяви: "Обединеното кралство няма да остане безучастно, докато (руският лидер Владимир) Путин продължава своята варварска инвазия в Украйна. Неговото пълно незачитане на суверенитета беше демонстрирано тази седмица, когато той безразсъдно изпрати дронове във въздушното пространство на НАТО."

"Международните действия за увеличаване на икономическия натиск върху Русия и за прекъсване на критичните парични потоци, от които той отчаяно се нуждае, за да плати за тази незаконна война, са от жизненоважно значение", допълни тя, цитирана от БТА.

"Тези санкции представляват следващата фаза в усилията на Обединеното кралство да засили икономическия натиск, наред с нашата подкрепа в областта на сигурността и работата ни заедно с Коалицията на желаещите за справедлив и траен мир в Украйна", добави Купър.

Сред санкционираните компании са фирми, които доставят на Русия оборудване като електроника, химикали и експлозиви, използвани за производството на ракети и други оръжия.

Санкциите са насочени и към 70 кораба, участващи в операцията "Сенчеста флота" на Путин, отговорни за незаконно превозване на товари от началото на войната в Украйна. Ройтерс съобщава, че наказателните мерки ще засегнат 30 компании и лица, които според Лондон са били замесени в доставката за руската армия на оборудване, използвано в оръжейни системи, включително една фирма за електроника, базирана в Китай, и една, намираща се в Турция.

От китайското посолство в Лондон заявиха, че са отправили "сериозни възражения" пред Великобритания, като се противопоставят на санкциите срещу три китайски компании. "Тези санкции са едностранни действия, които нямат основание в международното право. Те подкопават законните права и интереси на китайските предприятия", заяви говорител на посолството.

Британското външно министерство заяви, че Путин е попречил на мирните усилия на САЩ, подел най-голямата въздушна атака от началото на войната срещу Украйна през последните две седмици, като за една нощ са изстреляни над 800 ракети и дронове срещу страната.

Европейската комисия ще представи в сряда предложение за 19-ти пакет от санкции срещу Русия заради пълномащабната й инвазия в Украйна, съобщиха днес дипломати от ЕС, предаде Ройтерс.

Пакетът ще бъде насочен срещу руската флотилия от танкери и банки и ще включва допълнителни ограничения върху продажбите на руски петрол, каза по-рано в "Екс" дипломат номер едно на ЕС Кая Калас.

Комисията обмисля да включи в черния списък и банки в две централноазиатски държави, както и китайски нефтопреработвателни заводи.