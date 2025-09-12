Разследват 17 души за корупция в хърватската държавна компания за горите

Хърватската Служба за борба с корупцията и организираната престъпност (USKOK) е започнала разследване срещу 17 души от държавната компания за управление на горите "Хърватски гори", които са заподозрени в получаване и даване на подкупи в полза на купувачите на дървен материал, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ. Службата ще предложи налагане на мярката предварителен арест за 14 обвиняеми, а на един е наложена предпазна мярка забрана за извършване на стопанска дейност.

Обвиняемите са получили и дали подкупи в размер от няколкостотин до 50 000 евро. Става дума за високопоставени ръководители от компанията „Хърватски гори" в Загреб и от някои клонове на администрацията и местни горски управления, както и за отделни местни фирми. Разследването е проведено в района на седем полицейски управления.

Службата на Европейската прокуратура (EPPO) в Загреб е започнала разследване срещу четири лица и две компании, заподозрени в измами с еврофондове, съобщиха хърватските медии. Според изчисленията на Европейската прокуратура, една от компаниите е получила материална облага в размер на 285 904 евро за сметка на ЕС, докато останалите участващи компании са спечелили допълнителни 536 431 евро чрез манипулиране на цените на машините.