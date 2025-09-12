Тръмп: Арестуван е заподозреният за убийството на Чарли Кърк, негов близък го предал (Видео)

Заподозреният за убийството на Чарли Кърк е задържан. Това съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за "Фокс Нюз". 31-годишният Кърк беше застрелян във врата по време на събитие в университета "Юта Вали" на 10 септември.

На въпрос дали има някакви новини по случая с убиеца на Чарли Кърк Тръмп отговаря: "Мисля, че с голяма сигурност можем да кажем, че той е в ареста".

"Някой много близък до заподозрения го е предал", посочва още американският президент и допълни, че предполагаемият убиец е бил задържан преди броени минути. Той бил на възраст около 28-29 години.

"Това беше министър, който се занимаваше с правоприлагането. Негов добър приятел е висш служител в Федералната служба за съдебна охрана и те се заеха със случая", каза Тръмп, като намекна, че бащата на заподозрения му е казал, че е време да се предадат.

"Местните власти се справиха чудесно, всички работиха заедно, всичко се нареди. Започнахме търсенето му с клип, в който той изглеждаше като мравка, което беше почти безполезно. Просто видяхме, че има някой там горе. Кърк беше прекрасен човек и не заслужаваше това", казва Тръмп, цитиран от Би Би Си.

Президентът на САЩ се надява убиецът на Кърк да получи смъртно наказание. Сподели, че Кърк е бил като син за него.

Беше брилянтен човек, който ми помогна с ТикТок", казва още Тръмп в интервюто си и добавя, че републиканците обикновено никога не печелят младите избиратели.

„Никога не съм виждал младите хора да се събират около един човек, както направиха с Чарли", казва американският президент и споделя, че не е искал гледа видеото от стрелбата, защото не е искал да запомни Кърк по този начин.

Нито ФБР, нито Министерството на обществената безопасност на Юта са потвърдили информацията от изявлението на Тръмп.