Самолет от Токио до Филипините кацна аварийно в Осака след индикация за пожар

1856
Няма пострадали при инцидента. СНИМКА: Пиксабей

Самолет на "Юнайтед Еърлайнс", изпълняващ полет от Токио до Филипините, кацна аварийно в Осака след индикация за пожар. 

Пътници са били евакуирани чрез аварийни пързалки от самолет на американската авиокомпания "Юнайтед Еърлайнс" (United Airlines) на международното летище "Кансай" в японския град Осака около 19:30 ч. местно време (13:30 ч. българско), предаде Ройтерс, позовавайки се на държавната телевизия Ен Ейч Кей (NHK), цитирана от БТА.

Самолетът "Боинг 737" (Boeing 737) на "Юнайтед Еърлайнс", изпълняващ полет от международното летище "Нарита" край Токио до град Себу във Филипините, е бил отклонен от курса си, след като индикаторът за пожар в товарното отделение се е активирал по време на полета над Тихия океан, съобщават японските медии.

Няма пострадали при инцидента.

