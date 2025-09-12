ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Палестинец намушка гости в хотел край Йерусалим, един е в критично състояние (Снимки)

Полицията е заловила нападателя. Снимка Ройтерс

Палестинец от Източен Йерусалим е намушкал няколко гости на хотел извън града. Това е втората въоръжена атака тази седмица съобщи израелската полиция, цитирана от Асошиейтед прес.

Израелските парамедици обявиха, че са откарали в болница двама мъже, приблизително на 50 и 25 години, намушкани в торса, като по-възрастният мъж е бил в критично състояние.

Израелската полиция заяви, че вече е арестувала нападателя, като той първо е бил повален на земята от полицай, който не е бил на служба и е пребивавал със семейството си в хотела, когато е станало нападението. Други гости също са помогнали да задържат нападателя, докато пристигне полицията.

Въоръжената атака бе извършена само дни по-късно след стрелба, при която загинаха шестима. Тя беше извършена от двама палестинци в окупирания от израелците Западен бряг на р. Йордан, като ислямистката групировка "Хамас" пое отговорност за атаката.

