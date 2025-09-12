НАТО е в повишена готовност. Русия и Беларус започнаха военни учения на полската граница

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия и Беларус започнаха мащабни съвместни военни учения на източните граници на НАТО, което предизвика нови опасения за сигурността само няколко дни, след като Полша свали руски дронове, които навлязоха в нейното въздушно пространство.

Маневрите, известни като учения "Запад 2025", започнаха в петък и ще продължат до вторник, като се провеждат в близост до границите на Полша, Литва и Латвия, които са членки на НАТО, съобщава Independent.

Руски официални лица заявиха, че ученията са последния етап от тазгодишното съвместно обучение между армиите на двете страни и че войските ще тренират действия на стрелбища в Република Беларус и Руската федерация, както и в Балтийско и Баренцово море.

Според изявление на руската информационна агенция ТАСС военните учения ще симулират как армията би реагирала на локална агресия срещу Русия и Беларус.

Руски официални представители заявиха, че ученията са били планирани преди провокацията, предизвикана от навлизането на дронове в полското въздушно пространство.

„В петък в Беларус, много близо до полската граница, започват руско-беларуски маневри, които са много сериозни от гледна точка на военната доктрина. Затова, от съображения за националната сигурност, в четвъртък в полунощ ще затворим границата с Беларус, включително железопътните прелези", заяви полският премиер Доналд Туск на правителствено заседание.

Министърът на вътрешните работи Марчин Киервински заяви, че границата ще бъде отворена отново едва когато правителството е сигурно, че няма повече заплаха за полските граждани.

След три години и половина война с Украйна и над 1 милион жертви, маневрите изглеждат предназначени да покажат, че руската армия все още е голяма бойна сила.

Ескалацията, близо до границите на Полша, постави източната част на НАТО в състояние на повишена готовност, като Туск вече предупреди, че страната е по-близо до конфликт, отколкото някога след Втората световна война.

Варшава заяви, че разполага 40 000 войници по границите си с Беларус и Русия.

Полският вътрешен министър заяви още, че ученията са насочени директно срещу Полша и Европейския съюз. Неговите коментари идват след като Туск каза, че атаката с дронове не е била насочена само срещу Полша, но и срещу европейските държави.

Американският президент Доналд Тръмп предположи, че нахлуването на руски бойни дронове в Полша може да е било грешка, но добави: „Не съм доволен от нищо, свързано с цялата ситуация."

"Ние също бихме искали атаката с дронове срещу Полша да е била грешка. Но не беше. И ние го знаем", му отговори Туск.

Началото на военните учения на Русия идва в момент, в който украинският външен министър посрещна своя полски колега в Киев преди преговорите за общата сигурност, присъединяването към ЕС и НАТО и увеличаването на натиска върху Москва в петък.

„На фона на ескалацията на терора на Русия срещу Украйна и провокациите срещу Полша, ние стоим твърдо заедно", написа украинският външен министър Андрий Сибиха в "Екс".

По-рано днес американският президент Доналд Тръмп каза в интервю за "Фокс Нюз", че търпението му към президента на Русия Владимир Путин бързо се изчерпва.