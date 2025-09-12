Тайлър Робинсън на 22 г. е задържаният за убийството на Кърк. Върху патроните му - части от текста на Bella Ciao

Заподозреният, арестуван и обвинен в убийството на Чарли Кърк, е идентифициран. Той е 22-годишният Тайлър Робинсън, съобщиха за NBC News петима висши служители на правоохранителните органи, запознати с случая.

Губернаторът на Юта Спенсър Кокс потвърди за ареста му.

"Върху гилзите, принадлежащи на Тайлър Робинсън, заподозрян в убийството на Чарли Кърк, са били открити надписи. Един от надписите съдържал текста на италианската популярна песен Bella Ciao, обясни Кокс.

"Съобщенията в Discord, прегледани от разследващите, сочат, че заподозреният за стрелбата е гравирал надписи върху използваните от него куршуми и че пушката и оптичният мерник, които е използвал, са били уникални", казва още губернаторът на Юта. Credit is due to Tyler Robinson's father for turning him in. The family is clearly as shocked as everyone else. Let's not hate on the family. Imagine how painful it must be as a father to see your son turn into a monster. pic.twitter.com/rtYAzYqPpe — Renaldo “Ngamla” Gouws 🇿🇦 (@RenaldoGouws) September 12, 2025

Три неизстреляни гилзи са имали надписи. Единият от тях гласял: „Ей, фашисти! Хващайте!" със стрелка нагоре, стрелка надясно и три стрелки надолу. Вторият гласял: „О, бела чао, бела чао, бела чао, чао, чао", а третият: „Ако четеш това, значи си гей".

"Бил е арестуван снощи. За 33 часа постигнахме исторически напредък. Арестът е доказателство за отличното функциониране на правоохранителните органи", заяви директорът на ФБР Каш Пател. It sounds like Charlie Kirk's killer Tyler Robinson was a leftist operative of the Antifa movement, radicalized by leftist and trans ideology in just a few short years.



We need to know everyone on the internet and at his leftist university who was connected to his… pic.twitter.com/hfbNkMG32A — Joel Berry (@JoelWBerry) September 12, 2025

"Заподозреният за стрелбата Тайлър Робинсън е пристигнал в кампуса на Университета "Юта Вали" във вторник в 8:29 часа местно време със сив Dodge Challenger. Той е бил облечен с обикновена кафява тениска, светли шорти и черна шапка с бяло лого. Когато следователите от окръг Вашингтон се приближили до Робинсън тази сутрин той е бил облечен в подобно облекло. Съобщенията от него за стрелбата, които по-късно са били прегледани от следователите, показват, че той е сменил облеклото си", посочи Кокс. "WE GOT HIM": Utah Gov. Spencer Cox shares identity of suspect as Tyler Robinson, including evidence of anti-Charlie Kirk political rhetoric. pic.twitter.com/UYU4lZ2sWA — Fox News (@FoxNews) September 12, 2025

"Служителите разпитаха и съквартиранта на Робинсън, който показа на следователите редица съобщения от Discord от страна на заподозрения, включително такива, в които се казва, че трябва да вземе пушка от място за съхранение и друго, в което се казва, че трябва да остави оръжието в един храст", допълни Кокс. SO! Tyler Robinson was:



- Not Black

- Not Trans

- Not Muslim

- Not Hispanic



Basically, he was a kid who wore a Donald Trump costume for Halloween.



Did I get that right? pic.twitter.com/Hb77EyxeFa — Lucas Sanders 💙🗳️🌊💪🌈🚺🟧 (@LucasSa56947288) September 12, 2025

Имало е и съобщения, в които се споменава, че заподозреният наблюдава мястото, където е оставил пушката след стрелбата по Кърк, и че оръжието е било увито в кърпа, така служителите са го намерили в четвъртък.