Тайлър Робинсън на 22 г. е задържаният за убийството на Кърк. Върху патроните му - части от текста на Bella Ciao

Заподозреният, арестуван и обвинен в убийството на Чарли Кърк, е идентифициран. Той е 22-годишният Тайлър Робинсън, съобщиха за NBC News петима висши служители на правоохранителните органи, запознати с случая.
Губернаторът на Юта Спенсър Кокс потвърди за ареста му.
"Върху гилзите, принадлежащи на Тайлър Робинсън, заподозрян в убийството на Чарли Кърк, са били открити надписи. Един от надписите съдържал текста на италианската популярна песен Bella Ciao, обясни Кокс.
"Съобщенията в Discord, прегледани от разследващите, сочат, че заподозреният за стрелбата е гравирал надписи върху използваните от него куршуми и че пушката и оптичният мерник, които е използвал, са били уникални", казва още губернаторът на Юта.
Три неизстреляни гилзи са имали надписи. Единият от тях гласял: „Ей, фашисти! Хващайте!" със стрелка нагоре, стрелка надясно и три стрелки надолу. Вторият гласял: „О, бела чао, бела чао, бела чао, чао, чао", а третият: „Ако четеш това, значи си гей".
"Бил е арестуван снощи. За 33 часа постигнахме исторически напредък. Арестът е доказателство за отличното функциониране на правоохранителните органи", заяви директорът на ФБР Каш Пател.
"Заподозреният за стрелбата Тайлър Робинсън е пристигнал в кампуса на Университета "Юта Вали" във вторник в 8:29 часа местно време със сив Dodge Challenger. Той е бил облечен с обикновена кафява тениска, светли шорти и черна шапка с бяло лого. Когато следователите от окръг Вашингтон се приближили до Робинсън тази сутрин той е бил облечен в подобно облекло. Съобщенията от него за стрелбата, които по-късно са били прегледани от следователите, показват, че той е сменил облеклото си", посочи Кокс.
"Служителите разпитаха и съквартиранта на Робинсън, който показа на следователите редица съобщения от Discord от страна на заподозрения, включително такива, в които се казва, че трябва да вземе пушка от място за съхранение и друго, в което се казва, че трябва да остави оръжието в един храст", допълни Кокс.
Имало е и съобщения, в които се споменава, че заподозреният наблюдава мястото, където е оставил пушката след стрелбата по Кърк, и че оръжието е било увито в кърпа, така служителите са го намерили в четвъртък.
Робинсън е учил в Университета на щата Юта за един семестър през 2021 г. Засега няма данни да има предишни криминални провинения.