Петима искат БНТ, сред тях Кошлуков и Милена Милот...

Турция обяви чатбот за заплаха за националната сигурност

Изкуствен интелект СНИМКА: Пиксабей

Съд в Турция е блокирал достъпа до акаунта в Екс на чатбота с изкуствен интелект "Грок" (Grok) с обяснението, че той представлява заплаха за националната сигурност и обществения ред, съобщи сайтът „Тюркийе тудей".

Чатботът „Грок" също потвърди новината в профила си, като написа, че е бил „блокиран в Турция от съображения за национална сигурност", но отбеляза, че Екс все още не е изпълнил заповедта и профилът остава видим в Турция.

Това не е първият път, когато „Грок" привлича вниманието на властите в Турция. През юли съд в Анкара блокира достъпа до 50 от публикациите на „Грок" по същите причини. По-рано тази година актуализация на софтуера накара чатбота да публикува обидни отговори на потребители по целия свят, което предизвика остри критики. Компанията "ЕксЕйАй" (xAI), която стои зад „Грок", по-късно отмени актуализацията и се извини за инцидента. Малко по-късно Главната прокуратура на Анкара започна разследване срещу чатбота заради неприлични коментари по адрес на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, основателя на Републиката Мустафа Кемал Ататюрк и пророка Мохамед, припомня „Тюркийе тудей", цитиран от БТА.

