ООН затвори 8 центъра за бежанци в Афганистан, защото талибаните забраняват влизането на жени в тях

Агенцията на ООН за бежанците е затворила осем центъра, предоставящи подкрепа на афганистански бежанци, принудени да се върнат в страната си. Причината за затварянето на центровете е, че талибанските власти не позволяват в центровете да влизат жени от персонала на ООН, съобщи Арафат Джамал, представител за Афганистан на Агенцията, цитиран от Ройтерс.

ООН твърди, че Пакистан принуждава афганистанските бежанци да се върнат в родината си против волята им, като предупреждава, че около 1 милион души могат да бъдат засегнати от тази мярка. Само през първата седмица на септември близо 100 000 души са пресекли границата, по данни на Агенцията на ООН за бежанците.

Джамал, заяви, че на 9 септември са затворени осем центъра, предоставящи парична и друга подкрепа на завръщащите се, поради забраната за достъп на жени хуманитарни работници.

"Това беше оперативно решение. Не е решение, взето с цел да се накаже някого или да се заеме позиция, а просто показва, че в определени обстоятелства не можем да работим без служителките", заяви той на пресконференция в Женева по видеовръзка от Кабул.

"Това е огромна крачка и причинява огромно страдание на тези хора", каза той и добави, че тези центрове обикновено помагат на около 7000 души на ден. Работата в центровете обаче включва лични разговори и събиране на биометрични данни, които, според него, не могат да бъдат извършвани от мъже спрямо афганистански жени.

Някои от депортираните наскоро от Пакистан са сред тези, които са загубили домовете си при най-тежкото земетресение в Афганистан от години, станало в нощта на 31 август срещу 1 септември и последвано от силни вторични трусове. Вчера ООН призова талибанското правителство да отмени ограниченията за местните служителки от женски пол, като предупреди, че помощта за жертвите на земетресението и други уязвими афганистанци е изложена на риск от подобна забрана.

Макар ограниченията да са в сила от години Джамал каза, че сега те се прилагат по-стриктно, като военни наблюдатели са разположени извън комплекса, за да гарантират спазването на забраната. Той добави, че преговорите с талибаните по този въпрос продължават.