ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петима искат БНТ, сред тях Кошлуков и Милена Милот...

Времето София 28° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21284277 www.24chasa.bg

В Швейцария продават часовник с разменени цифри, иронизирайки митата на Тръмп

1660
Доналд Тръмп КАДЪР: Екс/@FoxNews

Швейцарският производител на часовници "Суоч" (Swatch) започна да продава специално издание на часовник с разменени цифри три и девет на циферблата, което е закачка по повод наложените миналия месец от американския президент Доналд Тръмп мита от 39 на сто върху вноса на стоки от Швейцария, предаде Ройтерс.

Митата, които са сред най-високите, определени от Тръмп в световен план, бяха посрещнати с шок и тревога в Швейцария, водещ производител на висок клас часовници и други луксозни стоки.

Часовникът, наречен "КАКВО, АКО... МИТА?", струващ 139 швейцарски франка (175 долара), беше пуснат в продажба в сряда и се предлага само в Швейцария, съобщи днес говорител на компанията.

Той подчерта, че часовникът е направен с многозначително "намигване" и е знак за събуждане към швейцарското правителство, което досега не е успяло да осигури намаляване на митата.

Швейцарският производител на луксозни часовници обяви, че часовникът няма да остане дълго време на пазара, информира БТА.

"Веднага след като САЩ променят митата за Швейцария, ние незабавно ще спрем да продаваме този часовник", каза говорителят, отказвайки да уточни колко часовника са продадени досега, но наричайки модела "огромен успех".

Уебсайтът на "Суоч" съобщи, че доставката на бежово-синия часовник може да се забавят с една до две седмици поради значително търсене. Той се предлага и в близо дузина магазини на "Суоч", включително тези на летищата в Цюрих и Женева.

Правителството на Швейцария се стреми да договори по-ниски мита с администрацията на Тръмп, откакто те бяха обявени.

Министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник демонстрира доста оптимистичен тон по време на разговорите вчера, казвайки пред Си Ен Би Си, че правителството му "вероятно ще сключи сделка с Швейцария".

Доналд Тръмп КАДЪР: Екс/@FoxNews

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Путин опита да хапе Полша, но може да стигне и до Варна (Видео)