В Швейцария продават часовник с разменени цифри, иронизирайки митата на Тръмп

Швейцарският производител на часовници "Суоч" (Swatch) започна да продава специално издание на часовник с разменени цифри три и девет на циферблата, което е закачка по повод наложените миналия месец от американския президент Доналд Тръмп мита от 39 на сто върху вноса на стоки от Швейцария, предаде Ройтерс.

Митата, които са сред най-високите, определени от Тръмп в световен план, бяха посрещнати с шок и тревога в Швейцария, водещ производител на висок клас часовници и други луксозни стоки.

Часовникът, наречен "КАКВО, АКО... МИТА?", струващ 139 швейцарски франка (175 долара), беше пуснат в продажба в сряда и се предлага само в Швейцария, съобщи днес говорител на компанията.

Той подчерта, че часовникът е направен с многозначително "намигване" и е знак за събуждане към швейцарското правителство, което досега не е успяло да осигури намаляване на митата.

Швейцарският производител на луксозни часовници обяви, че часовникът няма да остане дълго време на пазара, информира БТА.

"Веднага след като САЩ променят митата за Швейцария, ние незабавно ще спрем да продаваме този часовник", каза говорителят, отказвайки да уточни колко часовника са продадени досега, но наричайки модела "огромен успех".

Уебсайтът на "Суоч" съобщи, че доставката на бежово-синия часовник може да се забавят с една до две седмици поради значително търсене. Той се предлага и в близо дузина магазини на "Суоч", включително тези на летищата в Цюрих и Женева.

Правителството на Швейцария се стреми да договори по-ниски мита с администрацията на Тръмп, откакто те бяха обявени.

Министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник демонстрира доста оптимистичен тон по време на разговорите вчера, казвайки пред Си Ен Би Си, че правителството му "вероятно ще сключи сделка с Швейцария".