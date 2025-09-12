Най-висшият американски генерал в Близкия изток се срещна с президента на Сирия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-висшият генерал, отговарящ за американските сили в Близкия изток, командващият Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) адмирал Брад Купър, се срещна днес с президента на Сирия Ахмед аш Шараа в президентския дворец в Дамаск, съобщи в изявление СЕНТКОМ, предаде Ройтерс.

Към разговорите между двамата се присъедини и специалният пратеник на САЩ за Сирия Томас Барак, се казва още в изявлението.

Обсъдени бяха усилията за борба с бойците на терористичната групировка "Ислямска държава" в Сирия.

Освен това адмирал Купър и Барак похвалиха Дамаск за помощта при спасяването на американски граждани в страната, се посочва в изявлението на СЕНТКОМ, цитирано от БТА.