Пуснаха под домашен арест лидера на гръцката неонацистка партия "Златна зора"

Никос Михалолякос, лидер на гръцката неонацистка партия "Златна зора", която бе призната от съда за терористична организация, беше освободен от затвора след решение на съдебен състав в град Ламия, съобщава електронното издание на в. "Катимерини".

Изданието отбелязва, че 67-годишният Михалолякос се е позовал на здравословни причини в молбата си за предсрочно излизане от затвора.

Лидерът на "Златна зора", който беше осъден на 13 години затвор през 2020 г., ще остане под домашен арест в дома си в северното атинско предградие Пефки и трябва да се явява в полицейското управление всеки месец през следващите три години.

Решението идва повече от година след освобождаването му за кратко през май 2024 г., което беше преразгледано месец по-късно. Тогава той беше върнат зад решетките, след като продължи да възхвалява и подкрепя вдъхновената от нацистите идеология на неговата партия, припомня "Катимерини".

През октомври 2020 г. Никос Михалолякос беше осъден на 13 години затвор за създаването и ръководството на престъпна организация, обвинена в множество престъпления от омраза, след петгодишен процес срещу десетки високопоставени представители, членове и поддръжници на "Златна зора" – организация, възникнала като неонацистка група през 1980-те години, която се издигна до третата политическа сила в Гърция по време на голямата финансова криза в страната миналото десетилетие, припомня БТА.

Единайсет други бивши депутати от "Златна зора" бяха осъдени на между пет и седем години затвор за членство в престъпна организация, а привърженик на партията получи доживотна присъда за убийството на рапъра с леви убеждения Павлос Фисас през 2013 г, което доведе до започването на разследване срещу партията.