САЩ преустановяват стратегическия диалог с Косово за неопределено време

Съединените щати преустановиха за неопределено време планирания стратегически диалог с Косово поради опасения относно действията на правителството в оставка в Прищина, които са увеличили напрежението и нестабилността и са ограничили способността на САЩ да работят продуктивно с Косово по съвместни приоритети, съобщи американското посолството в Прищина в публикация в Екс.

„Оставаме ангажирани с напредването на общите интереси, споделяни от Съединените щати и народа на Косово", се казва в изявлението на посолството на САЩ в Прищина.

От посолството подчертават, че отношенията на САЩ с Косово "се основават на обща цел: укрепване на мира и стабилността като основа за взаимен икономически просперитет".

"За съжаление последните действия и изявления на министър-председателя в оставка (Албин) Курти поставиха под въпрос напредъка, постигнат през много години. Стратегическият диалог имаше за цел да укрепи икономическите и дипломатическите връзки в полза на американския и косовския народ. Надяваме се да продължим подобни усилия в бъдеще, когато е уместно. Знаем, че това е цел, която народът на Косово е поставил като приоритет", пише още в изявлението, цитирано от БТА.

Стратегическият диалог е процес, който Държавният департамент на САЩ в повечето случаи развива с различни държави по света с цел развиване на двустранните отношения, отбелязва косовският вестник "Коха диторе". Този процес включва дискусии на високо ниво между двете страни, които се провеждат или във Вашингтон, или в съответната държава, по широк кръг от теми като отбрана, сигурност, околна среда, енергетика, икономическо сътрудничество и др.

Въз основа на информация от Държавния департамент, цитирана от вестника, САЩ са развивали стратегически диалог през последните години с Франция, Обединеното кралство, Румъния, Австрия, Полша, Словения, Молдова, Гърция, Северна Македония, Катар, Оман, Бахрейн, Египет и др.