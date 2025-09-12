Турските власти иззеха 3 кг злато при претърсване на адреси, свързани с арестуван опозиционен кмет

Турските власти са иззели три килограма злато, 500 000 евро и над 150 000 долара при претърсване на адреси, свързани със задържания през юли кмет на град Манавгат (окръг Анталия) Ниязи Нефи Кара, предаде Анадолската агенция.

Златото и голямата сума пари са разкрити в селскостопанска постройка, собственост на близък приятел на кмета на Манавгат. Мъжът, който бил разпитан от прокуратурата, признал, че племенникът на Кара му е дал голяма сума пари и го е принудил да ги скрие в имота си – твърдение, което е потвърдено и от показанията на племенника на Кара.

Кара бе задържан в началото на юли заедно с повече от 100 заподозрени в рамките на разследване за корупция в общината в Анталия. Ден по-късно в рамките на същото разследване бяха задържани кметът на голямата община в Анталия Мухитин Бьоджек и кметовете на южния град Адана и на Адъяман – Зейдан Каралар и Абдуррахман Тутдере.

Турция бе залята от вълна от протести, след като кметът на Истанбул Екрем Имамоглу бе задържан на 19 март заедно с редица други членове на НРП, а на 23 март съдът удължи мярката за задържането му по обвинение в корупция в Истанбулската голяма община. Само дни по-късно общинският съвет в Истанбул отстрани Имамоглу от поста и назначи Нури Аслан за негов временен заместник.