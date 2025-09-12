Над 5000 военни от 10 страни ще участват в учението в Румъния и България

Над 5000 военни от десет страни съюзнички в НАТО ще участват в многонационалното учение "DACIAN FALL" 2025 ("Дакийска есен" 2025), което ще се проведе на територията на Румъния и България, съобщи румънското Министерство на националната отбрана, цитирано от Аджерпрес.

Според съобщение на министерството над 5000 военни с 1200 технически средства от десет съюзнически страни – Белгия, България, Франция, Италия, Люксембург, Северна Македония, Полша, Португалия, Румъния и Испания – ще участват между 20 октомври и 13 ноември 2025 г. в многонационалното учение DACIAN FALL 2025 (DAFA 25).

Планирано от Многонационалния щаб на дивизията "Югоизток" (HQ MND-SE) в Букурещ, учението ще се проведе едновременно в учебните полигони в Чинку, Смърдан, Капу Мидия, Бабадаг, Богата, Алба Юлия, Хану Конаки, Джармата и Кърцишоара в Румъния и Ново село в България, отбелязва цитираният източник.

DAFA 25 има за основна цел оперативната интеграция на структурите, подчинени и свързани с HQ MND-SE, и бележи последния етап на издигането на ниво бригада на Бойните групи на НАТО в Румъния и България, съобщава БТА.

"В рамките на учението 2400 френски военни от Седма бронирана бригада ще бъдат разположени на територията на Румъния, за да се обучават съвместно с домакините и останалите съюзници. Паралелно в България Бойната група на НАТО, ръководена от Италия като рамкова страна, ще проведе свързани учения, интегрирани в DAFA 25", посочва министерството, като добавя, че Румъния ще участва с 282-ра бронирана бригада и подчинени на HQ MND-SE части, както и части на сухопътните, военновъздушните, военноморските и кибер силите.

Първите колони с военна техника ще влязат в Румъния на 20 септември през граничния пункт Куртич на границата с Унгария. Румънските власти заедно със съюзниците от НАТО са предприели мерки за ограничаване на отраженията върху местните общности и пътния трафик, като са планирали мнозинството от придвижванията да се извършват през нощта, се отбелязва в съобщението.

Ученията на НАТО, включително DAFA 25, имат отбранителен характер и се провеждат при пълно спазване на поетите от Румъния международни задължения, посочва още Министерството на националната отбрана.