Новият мост над р. Сава в Белград ще бъде готов до края на 2026 г., обяви сръбският вицепремиер и финансов министър Синиша Мали.

Мостът ще бъде изцяло пригоден за пешеходци и велосипедисти и ще има общо шест ленти за движение, от които четири за автомобили и две за трамваи, допълни Мали.

По думите на министъра новото съоръжение „ще бъде много по-безопасно, по-функционално и по-красиво от стария мост, за гордост на всички граждани на Белград и Сърбия", както и ще намали натоварването на останалите три моста които преминават над р. Сава в сръбската столица Белград.

Въпреки протестите на граждани и професионалната общественост в името на трафика, естетическата, символичната и историческата стойност на Стария Сава мост, той беше затворен за движение на 1 ноември 2024 г., припомня РТС.

Характерните зелени арки на Стария мост, всяка с дължина 106 метра, бяха спуснати от основите на моста върху баржи на 30 юли, след което последва демонтирането им на брега, а транспортирането им до близкия до Белград град Батайница ще продължи три месеца, съобщи сръбската обществена телевизия РТС, цитирана от БТА.