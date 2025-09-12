73-годишна бивша председателка на Върховния съд на Непал Сушила Карки е избрана за временен лидер на страната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившата председателка на Върховния съд на Непал Сушила Карки бе избрана за временен лидер на страната, обяви официален представител от канцеларията на непалския президент, след като прераснали в насилие протести срещу корупцията тази седмица принудиха премиера Кхадга Прасад Шарма Оли да подаде оставка, предаде Ройтерс.

Седемдесет и три годишната Карки, която е единствената жена, председателствала Върховния съд на Непал, положи клетва в 20:45 часа местно време (18:00 часа българско време – бел. ред.), съобщи канцеларията на непалския президент.

Най-малко 51 души загинаха и повече от 1300 бяха ранени в следствие на насилието, обхванало страната в понеделник и вторник.