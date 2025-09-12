ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вълчев: Ако не възпитаме децата си в уважение към ...

73-годишна бивша председателка на Върховния съд на Непал Сушила Карки е избрана за временен лидер на страната

При протестите в Непал имаше загинали. Снимка: Ройтерс

Бившата председателка на Върховния съд на Непал Сушила Карки бе избрана за временен лидер на страната, обяви официален представител от канцеларията на непалския президент, след като прераснали в насилие протести срещу корупцията тази седмица принудиха премиера Кхадга Прасад Шарма Оли да подаде оставка, предаде Ройтерс.

Седемдесет и три годишната Карки, която е единствената жена, председателствала Върховния съд на Непал, положи клетва в 20:45 часа местно време (18:00 часа българско време – бел. ред.), съобщи канцеларията на непалския президент.

Най-малко 51 души загинаха и повече от 1300 бяха ранени в следствие на насилието, обхванало страната в понеделник и вторник.

