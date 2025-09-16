ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел за планираните от ЕК санкции: Непропорциона...

Кой от наследниците на Мърдок какво взе от медийната империя

Рупърт Мърдок КАДЪР: Туитър@rupertmurdoch

Клонящият политически надясно син на Рупърт Мърдок - Локлан, ще наследи медийната империя на 94-годишния си баща. Това се случва след сделка за продажбата на дяловете в бизнеса на три от децата му, които са политически по-умерени. Така всяко едно от останалите деца на Мърдок - Джеймс, Прудънс и Елизабет ще получи по 1,1 млрд. долара всеки от продажбата на 14,2 милиона акции на News Corp и 16,9 милиона акции на Fox Corp.

Междувременно Локлан получава контрол над нов семеен тръст, а другите дъщери на Рупърт Мърдок - Грейс и Клои, запазват статута си на бенефициенти без право на глас и дялове от 36% от Fox и 33% от News Corp.


Рупърт Мърдок КАДЪР: Туитър@rupertmurdoch

