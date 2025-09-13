Най-малко осем загинали, след като камион се вряза в тълпа в Индия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Камион се е врязал в религиозно шествие в югозападната част на Индия, убивайки най-малко осем души и ранявайки повече от 20, предаде ДПА, позовавайки се на местни медии.

Полицията третира случилото се като инцидент. Повечето от жертвите са момчета.

Инцидентът е станал по време на религиозно шествие в област Хасан в щата Карнатака. Точната причина за инцидента все още не е ясна, пише БТА.

Според очевидци шофьорът най-вероятно е загубил контрол над камиона, преди да се блъсне в множеството.

Инцидентът се е случил в последния ден от фестивал в чест на хиндуисткия бог Ганеша.