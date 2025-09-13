Американски конгресмени внесоха проекторезолюция за присъединяването на Черна гора към ЕС

Републиканци и демократи в Конгреса на САЩ внесоха проекторезолюция, с която призовават президента Доналд Тръмп и държавния секретар Марко Рубио да подкрепят процеса на присъединяване на Черна гора към Европейския съюз, предаде Радио Свободна Европа (РСЕ) и БТА. Документът, изготвен от конгресмена републиканец Майк Търнър и демократката Шели Пингрий, вече е изпратен за разглеждане в Комисията по външни работи на Камарата на представителите.

Резолюцията подчертава стратегическата роля на Черна гора като съюзник в НАТО въпреки опитите на Русия да възпрепятства евроатлантическата интеграция на страната, отбелязва медията. В текста се отбелязва също подкрепата на Подгорица за Украйна след началото на руската инвазия, включително предоставяне на военна помощ за над 11 млн. евро, прием на значителен брой украински граждани и прилагане на европейските санкции срещу Москва.

Бившият външен министър и посланик на Черна гора във Вашингтон Сърджан Дарманович коментира, че инициативата е логична и очаквана, тъй като САЩ традиционно подкрепят политиката на разширяване на ЕС и ценят черногорската роля в НАТО. Той припомни, че още през 2018 г. е връчил на конгресмена Търнър Орден на черногорското знаме за принос към членството на страната в алианса.

Шели Пингрий ръководи Черногорската група (Montenegrin Caucus) в Конгреса и представлява щата Мейн, с който Черна гора има стратегическо партньорство от 2006 г., особено в сферата на отбраната и адаптацията към стандартите на НАТО, припомня РСЕ.

Внесеният документ акцентира и върху сътрудничеството между Подгорица и Вашингтон в борбата с корупцията, организираната престъпност и хибридните заплахи. Конгресмените настояват американските власти да работят в тясно сътрудничество с черногорското правителство по рамката за противодействие на дезинформацията и чуждестранната намеса – механизъм на Държавния департамент, смятан за ключов за сигурността на САЩ и партньорските държави.

Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп – Ричард Гренел също изрази подкрепа за Черна гора като „надежден член на НАТО" на среща с министъра на отбраната на балканската страна Драган Крапович, припомня РСЕ. Той приветства напредъка по европейската интеграция и усилията на Подгорица за стабилност в региона.

В текста на проекторезолюцията се посочва, че САЩ насърчават Черна гора да ускори реформите, свързани с членството в ЕС. В момента страната е отворила почти всички преговорни глави, като правителството си е поставило цел да ги затвори до края на следващата година и да се присъедини към съюза през 2028 г. Досега са финализирани малко над 20 процента от тях, отбелязва медията.

Въпреки активната подкрепа от страна на американски конгресмени Черна гора няма посланик във Вашингтон вече три години и половина, припомня РСЕ. Нов представител беше избран едва миналата година, а страната в момента не разполага и с лобисти в САЩ – практика, поддържана почти без прекъсване между 1995 и 2015 г.

Внесената проекторезолюция се разглежда като знак за двупартийна подкрепа в Конгреса и като ясно послание, че Вашингтон продължава да стои зад европейската перспектива на Черна гора въпреки вътрешнопартийните различия и промените в американската администрация, пише още РСЕ.