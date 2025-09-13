Вдовицата на Чарли Кърк обеща да продължи завета му: Нямате представа какъв огън запалихте (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вдовицата на Чарли Кърк Ерика направи емоционално обръщение часове, след като убиецът му беше заловен.

Тя застана в студиото на покойния си съпруг, където заяви, че ще продължи мисията му и няма да остави завета му да загине.

Изправена до стола, където някога седеше Чарли, 36-годишната жена обеща да продължи политическото движение на Кърк. Тя на няколко пъти прекъсна речта си, за да избърше сълзите си и да поеме дъх.

Тя призова последователите на Кърк да станат членове на църквата, преди да даде обет на покойния си съпруг.

„Чарли, обещавам, че никога няма да позволя твоето наследство да умре, скъпи", каза тя. „Обещавам, че ще направя Turning Point USA най-голямото нещо, което тази нация някога е виждала".

Ерика благодари на президентът Доналд Тръмп и семейството му за оказаната подкрепа.

"Господин президент, съпругът ми Ви обичаше. И знаеше, че Вие също го обичате. Приятелството ви беше невероятно. Вие го подкрепяхте толкова много, както и той вас", каза тя.

Тръмп осъди убийството на Кърк, а след ареста на 22-годишният Тайлър Робинсън, който е обвинен в убийството, президентът изрази категорична позиция, че той трябва да получи смъртна присъда.

Ерика Кърк също така благодари и на вицепрезидентът Джей Ди Ванс и съпругата му Уша, които придружиха вдовицата и децата й в самолета, който транспортира ковчега на Чарли.

„Сърцето ми е с всички служители на съпруга ми, които загубиха приятел и ментор", каза още тя. „Той обичаше това, което правеше."

Тя благодари на правоохранителните органи и на „първите реагирали, които се бориха героично, за да спасят живота на Чарли, както и на полицията, която действа смело, за да гарантира, че няма да има други жертви в този ужасен следобед".

Смъртта на Чарли Кърк се разглежда като политическо убийство.

На подиума й беше изложена снимка на Кърк с надпис: „Нека Чарли бъде приет в милостивите ръце на Иисус, нашият любящ спасител."

„Чарли каза, че ако някога се кандидатира за президент, негов основен приоритет ще бъде да съживи американското семейство. Това беше неговият приоритет", каза Ерика Кърк.

„Чарли обичаше живота си. Обичаше Америка", добави тя, преди да опише някои от хобитата на съпруга си и любимите му спортни отбори.

"Но най-вече Чарли обичаше децата си. Обичаше и мен. С цялото си сърце и показваше това всеки ден", заяви Ерика и описа покойния си съпруг като "перфектния баща".

В емоционалната си реч 36-годишната жена каза, че не си спомня кога за последно е спала. Разказа как през нощта 3-годишната им дъщеря се събудила, отишла при нея и попитала "къде е татко".

"Какво казваш на 3-годишно дете? Казах й: Скъпа, татко те обича толкова много. Не се тревожи, той е на пътуване с Иисус".

Носейки кръстче на врата си, тя се съсредоточи върху християнската си вяра, цитирайки стих от Библията.

„Мъже, обичайте жените си, както Христос обича църквата и се жертва за нея".

„Съпругът ми даде живота си за мен, за нашата нация, за нашите деца", каза Ерика. „Нека Чарли бъде приет в милостивите ръце на Иисус. Сега и за цялата вечност той ще стои до своя Спасител, носейки славната корона на мъченик".

Тя обеща, че посланието на Чарли Кърк ще продължи и че планираното турне из американските университети също, както и подкастът, който той водеше.

„Той никога не се предаде. Един от неговите девизи беше „никога не се предавай". Затова искам да кажа, че ние никога няма да се предадем", каза Ерика с предизвикателен тон.

След това Ерика се обърна директно към убиеца, предполагайки, че не е планирал всичко сам.

„Нямате представа какво направихте. Убихте Чарли, защото той проповядваше патриотизъм, вяра и Божията милостива любов", каза тя.

„Нямате представа какъв огън запалихте в мен, виковете ми ще отекнат по целия свят като боен вик. Към всички, които ни слушат тази вечер в цяла Америка, движението, което съпругът ми създаде, няма да умре. Няма да умре, аз няма да позволя това да се случи.

Всички трябва да знаят следното: ако преди сте мислили, че мисията на съпруга ми е била мощна, тогава нямате представа какво отприщихте сега в цялата страна и в целия свят".

Накрая на речта си тя обеща, че "в свят пълен с хаос, съмнения и несигурност, гласът на съпругът ми ще продължи да се чува".

Часове след емоционалното си изявление Ерика публикува и няколко сърцераздирателни кадъра в инстаграм профила си в памет на Чарли.

Публикацията й започва с щастлива семейна снимка на четиримата и следва кадър, на който тя стои в гръб до ковчега му, обгърнала го с ръце. Вижда се тялото на Кърк, облечен в син костюм, бяла риза и червена вратовръзка. Ерика гали тялото му и целува ръцете му. Чарли Кърк, съпругата му Ерика и двете им деца СНИМКА: Инстаграм/mrserikakirk Ерика Кърк до ковчега на убития си съпруг СНИМКА: Инстаграм/mrserikakirk

„О, обичам те. Обичам те. Обичам те. Обичам те. Бог да те благослови", шепне тя, докато плаче над тялото му.

Кърк беше застрелян във врата на 10 септември, докато гостува на събитие в университета "Юта Вали". Шокиращи кадри от събитието, на което присъстваха близо 3000 души, показаха последните моменти от живота му. На едно видео се вижда как куршумът улучва Чарли във врата, бликва силна струя кръв и той се строполява на земята пред ужасената тълпа. Друг запис показва охранителите, които носят тялото му към кола, за да бъде откаран в болница, докато публиката бяга хаотично.