Израелската армия прехванала ракета, изстреляна от територията на Йемен

Израелските сили за противовъздушна отбрана прехванаха ракета, изстреляна от Йемен. СНИМКА: Пиксабей

Израелските въоръжени сили заявиха днес, че са прехванали ракета, изстреляна от територията на Йемен, която е задействала сирени за въздушна тревога в няколко района на Израел тази нощ, предаде ДПА и БТА. 

Жители на Тел Авив и други градове побързаха да отидат в укрития. Не се съобщава за пострадали или за големи щети.

Откакто през октомври 2023 година избухна войната в ивицата Газа, йеменското движение на хусите, което разполага с подкрепата на Иран, изстрелва ракети и пуска дронове срещу Израел, като казва, че прави това в знак на солидарност с палестинското ислямистко движение "Хамас".

Хусите често атакуват летище "Бен Гурион" край Тел Авив и летище "Рамон" в Южен Израел. В отговор, Израел осъществява въздушни удари по територията на Йемен, като казва, че поразява цели, свързани с военните операции на хусите.

