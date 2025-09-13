КМГ: Александър Вучич: Китай създаде второто по големина експортно предприятие в Сърбия

Сръбският президент Александър Вучич беше поканен да участва в събитието, посветено на 80-годишнината от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия. В интервю за Китайската медийна група, той каза, че политическото послание, предадено от председателя Си Дзинпин, е особено важно. Вучич подчерта важността на мира и справедливостта и настоя за поддържане на стабилност и спокойствие по целия свят. Това е концепцията, от която се нуждае светът днес.

По отношение на инициативата за глобално управление, предложена от председателя на КНР Си Дзинпин, Вучич каза, че тази нова инициатива е необходима, тъй като е свързана с възстановяването, съживяването и иновациите на международния ред.

„Именно поради факта, че хората са забравили правилата, разпоредбите и предписанията, ние сме в затруднено положение на фона на днешните глобални сътресения и ескалиращи конфликти", категоричен е сръбският президент.

Той даде пример и за резултатите от китайско-сръбското сътрудничество. „Стоманодобивният завод „Смедерево" в Сърбия претърпяваше огромни загуби всеки месец. Поисках помощ от председателя Си Дзинпин. Така китайската компания HBIS GROUP придоби стоманодобивната фабрика, а професионалното управление позволи да се осигури работа на 5000 сръбски работници с високи заплати. Днес стоманодобивният завод „Смедерево" се е превърнал във второто по големина експортно предприятие в Сърбия. Китай ни оказа голяма помощ и ефективно допринесе за икономическото развитие на Сърбия. Днес темпът на икономически растеж на Сърбия надвишава този на много страни от региона и дори на повечето страни от ЕС", каза Александър Вучич.