Италианец влиза в затвора за 23 години, убил българин с особена жестокост

Съдът в Кампобасо, област Молизе, осъди на 23 г. лишаване от свобода Енио Аморфино, 39-годишен мъж от Санта Кроче ди Маляно, признат за виновен за умишленото убийство на българина Райко Тодоров. 37-годишният сезонен работник беше открит в критично състояние с тежки наранявания по главата през нощта на 7 срещу 8 февруари 2024 г. в селската местност Меланико. Въпреки бързото му транспортиране до болницата в град Термоли, животът му не можа да бъде спасен.

Разследването, водено от прокуратурата в Ларино, установи, че Тодоров е бил пребит с дървен или метален предмет, съобщиха италианските медии. Предполага се, че се е загубил с микробуса си и по нещастна случайност е попаднал на място, където е бил заподозрян в опит за кражба. По това време Аморфино е бил нощен пазач на селскостопанска техника, използвана при изграждането на газопровод в региона, разположен на границата между областите Молизе и Пулия.

Според обвинението, Тодоров може би е станал свидетел на опит за кражба или просто е бил сметнат за крадец. Аморфино го е нападнал с особена жестокост, като трите удара по главата са довели до смъртта му. Въпреки сериозността на престъплението, съдът призна т.нар. "общи смекчаващи вината обстоятелства", поради което поисканата доживотна присъда от прокуратурата беше заменена с 23 г. затвор.

Адвокатите на обвиняемия пледираха за оправдателна присъда и подчертаха, че вината на техния клиент не е доказана без съмнение. Те обявиха, че след публикуването на мотивите за присъдата, очаквани след 90 дни, ще обжалват в апелативния съд. Защитата на семейството на жертвата – родителите и брат му, изразиха удовлетворение от присъдата. На тях е присъдено и обезщетение за неимуществени вреди, чиято сума ще бъде определена в отделно гражданско производство.