Продължават преговорите за споразумение за сигурност между Сирия и Израел

Временният президент на Сирия Ахмед аш Шараа потвърди, че преговорите за постигане на споразумение за сигурност между страната му и Израел продължават, съобщават ДПА и БТА.

Израел и Сирия, които официално са във война от 1948 г., постигнаха споразумение за разделяне на силите през 1974 г.

Споразумението, първоначално постигнато след войната през 1973 г., създаде буферна зона на Голанските възвишения под наблюдението на ООН, за да раздели израелските и сирийските сили.

„Израел счита, че с падането на режима (на бившия сирийски президент Башар Асад, бел. БТА), Сирия се е оттеглила от споразумението от 1974 г., въпреки че Сирия от първия момент демонстрира ангажимента си към него", каза Аш Шараа в телевизионно интервю.

„В момента се водят преговори за споразумение за сигурност, така че Израел да се върне към позицията си отпреди 8 декември", каза той пред сирийската държавна телевизия Ал Ехбария, визирайки деня, в който Асад беше свален от власт.

„Преговорите все още не са приключили", добави сирийският държавен глава, който пое властта след свалянето на Асад.

Миналия месец Израел и Сирия проведоха директни разговори в Париж с посредничеството на САЩ.

Голанските възвишения, окупирани от израелските сили през 1967 г. и анексирани през 1981 г., са централна точка на спора между Израел и Сирия. Анексирането им не е признато от международната общност.

Израел разположи допълнителни войски в района след падането на Асад и засили въздушните удари в Сирия, като заяви, че целта им е да предотвратят попадането на оръжията на сирийската армия в ръцете на екстремисти.