Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова днес останалите страни членки на НАТО да спрат да купуват руски петрол и да наложат мащабни санкции на Русия, за да се сложи край на войната в Украйна, предадоха световните агенции.

Призива американският държавен глава отправи в писмо до държавите от алианса.

Според Тръмп ангажираността на НАТО със спечелването на войната "е далеч под 100 процента" и покупките на руски петрол от страна на някои държави членки на алианса са "шокиращи". Обръщайки се към останалите държави от НАТО, американският президент казва: "Това значително отслабва вашата преговорна позиция и вашата преговорна сила пред Русия".

"Ще наложа големи санкции на Русия, когато останалите страни от НАТО се съгласят на това и започнат да го правят, и когато страните от НАТО спрат да купуват руски петрол", заявява Тръмп в писмото, разпространено с публикация в социалните мрежи. "Ако НАТО, прави това, което аз казвам, войната ще приключи бързо", добавя американският държавен глава, цитиран от БТА.

Днешното изявление идва след предишните заплахи на Тръмп за санкции срещу Москва и за вторични санкции срещу страните, които купуват руски петрол - като например най-големите купувачи Китай и Индия - ако не бъде постигнат напредък в преговорите за край на войната в Украйна.

Американският президент увеличи с още 25 процента митата върху индийските стоки, изнасяни за САЩ, заради продължаващия индийски внос на руски петрол. Тръмп обаче не предприе същите мерки спрямо Китай, посочва Ройтерс.

Турция, която също членува в НАТО, е третият най-голям купувач на руски петрол - след Китай и Индия, според Центъра за изследване на енергията и чистия въздух, посочва АП. Други страни членки от алианса, които активно купуват руски петрол, са Унгария и Словакия.

Писмото е и в контекста на покачващото се напрежение в конфликта в Украйна след скорошното навлизане на руски дронове в полското въздушно пространство, което е пространство на НАТО, припомня АП.

Тръмп отбелязва, че забрана от страна на НАТО на покупките на руски петрол, плюс мита върху стоките от Китай, биха били "от голяма помощ за КРАЙ на тази унищожителна, и в същото време НЕЛЕПА война".

Той предлага на НАТО като алианс да наложи мита на стойност от 50 до 100 процента върху стоките, идващи от Китай, за да се отслаби икономическото влияние на Пекин върху Русия.

Тези увеличения трябва да бъдат наложени на Китай сега и да бъдат отменени в момента, в който започнатата от Русия през февруари 2022 г. война в Украйна приключи, смята американският президент.

"Китай има голям контрол, дори хватка, върху Русия", написа Тръмп, според когото високите мита "ще разкъсат тази хватка".

В публикацията си настоящият президент каза, че отговорността за войната в Украйна е на неговия предшественик - демократа Джо Байдън, и на украинския президент Володимир Зеленски. Тръмп не включи в този списък руския президент Владимир Путин, който започна тази война, обръща внимание АП.