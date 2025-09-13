ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кръстовден е! Вижте кои са имениците днес

Руски изтребители с хиперзвукови балистични ракети прелетели над Баренцово море

МиГ-31 КАДЪР: Екс/@RealAirPower1

Руски самолети  МиГ-31, оборудвани с хиперзвукови балистични ракети, са прелетели над Баренцово море по време на военните ученията „Запад 2025“, предаде Ройтерс, като се позова на руската агенция „Интерфакс“, съобщи БТА.

Самолетите са летели в продължение на четири часа над неутрални води в Баренцово море като част от продължаващите военни учения.

Тези учения, организирани съвместно от Русия и от Беларус, започнаха вчера по време на напрегнат период от войната в Украйна, след като Полша с помощта на съюзници от НАТО свали предполагаеми руски дронове във въздушното си пространство.

Във връзка с новината за прелитането на руски самолети, оборудвани с балистични ракети, над Баренцово море, Ройтерс припомня, че руските ракети „Кинжал“ са свръхзвукови балистични ракети, способни да носят ядрени или конвенционални бойни глави. Русия вече използва тези оръжия във войната в Украйна.

 

