Инцидент със самолет на летището в Манчестър (Видео)

Самолет на easyJet е бил задържан на летището в Манчестър след сблъсък. Тази сутрин спасителни екипи са били видени да се приближават към него.

Полетът е трябвало да отлети за Лансароте. Готвел да излезе от Терминал 1, когато се случил инцидент. Според свидетели, предните колела на самолета A320 са се допрели до влекача. Това е превозно средство, което обикновено се използва за теглене на самолети на земята, тъй като те нямат задна предавка. 🚨✈️FLASH – À Manchester, un véhicule de remorquage percute un Airbus A320 d’easyJet (vol EZY2029 pour Lanzarote).#Manchester #easyjet pic.twitter.com/fgfyrePtxQ — Le Fil Express (@LeFilExpress) September 13, 2025

Пътниците на полет EZY 2029, който трябвало да излети в 7 часа сутринта, са слезли от борда и са се качили на друг самолет, докато се извършват проверки за безопасност. Няма данни за ранени след произшествието. Няма и смущения и закъснения на други полети, съобщава "Дейли мейл".

"Полет EZY2029 от Манчестър до Лансароте тази сутрин е закъснял с излитането, след като влекачът се е допрял до самолета по време на изтеглянето от терминала. Службите за спешна помощ се включиха като предпазна и рутинна мярка. Пътниците слязоха от самолета и се върнаха в терминала, където им предложихме освежителни напитки, докато организираме алтернативен самолет, който да изпълни полета тази следобед", обяснява представител на easyJet. Tow vehicle collides with the fuselage of an easyJet Airbus A320-251N at Manchester Airport, damaging the aircraft’s nose gear.



The incident happened on Saturday morning as the flight was preparing to leave Terminal 1 for Lanzarote.



Passengers on flight EZY 2029 were forced to… pic.twitter.com/C5vF8GIJLY — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 13, 2025

"Безопасността е наш най-висок приоритет и се извиняваме за неудобството, причинено от закъснението", посочва още той.