Инцидент със самолет на летището в Манчестър (Видео)

Самолет на easyJet е бил задържан на летището в Манчестър след сблъсък. Тази сутрин спасителни екипи са били видени да се приближават към него.
Полетът е трябвало да отлети за Лансароте. Готвел да излезе от Терминал 1, когато се случил инцидент. Според свидетели, предните колела на самолета A320 са се допрели до влекача. Това е превозно средство, което обикновено се използва за теглене на самолети на земята, тъй като те нямат задна предавка.
Пътниците на полет EZY 2029, който трябвало да излети в 7 часа сутринта, са слезли от борда и са се качили на друг самолет, докато се извършват проверки за безопасност. Няма данни за ранени след произшествието. Няма и смущения и закъснения на други полети, съобщава "Дейли мейл".
"Полет EZY2029 от Манчестър до Лансароте тази сутрин е закъснял с излитането, след като влекачът се е допрял до самолета по време на изтеглянето от терминала. Службите за спешна помощ се включиха като предпазна и рутинна мярка. Пътниците слязоха от самолета и се върнаха в терминала, където им предложихме освежителни напитки, докато организираме алтернативен самолет, който да изпълни полета тази следобед", обяснява представител на easyJet.
"Безопасността е наш най-висок приоритет и се извиняваме за неудобството, причинено от закъснението", посочва още той.