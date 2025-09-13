Путин изстреля стратегическите си ядрени бомбардировачи (Видео)

Владимир Путин разположи стратегически ядрени бомбардировачи в момент, в който ООН предупреждава, че светът се взира в бездната на Трета световна война, а Великобритания се готви да подпомогне укрепването на източния фронт на НАТО срещу руска атака. Самолётики!😍🥰



Бомбовый удар по "противнику" нанесли Ту-22М3 в рамках учений "Запад-2025".



Цель — нарушение системы управления и уничтожение критически важных объектов.



Экипажи работали в парах, боевое применение осуществлялось с высот около тысячи метров. pic.twitter.com/a7CY6KiacW — Елена Пшеничная 4 (@Elena7994839355) September 13, 2025

Руският президент изстреля самолетите Ту-22М3 в поредна демонстрация на агресия, за която Съветът за сигурност на ООН предупреди, че може да ескалира в глобален конфликт. Кадри показват, че далекобойните въздушни сили на Кремъл извършват въздушен удар срещу симулиран враг с цел да разрушат системата за контрол и да унищожат важни обекти. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли бомбовый удар по условному противнику в рамках учений "Запад-2025", сообщили в МО РФ:https://t.co/X0WlpAsaoi



Видео: Минобороны России/ТАСС pic.twitter.com/5jpIQGIsgJ — ТАСС (@tass_agency) September 13, 2025

Комплекси „Бастион" от руския архипелаг Франц Йозеф Ланд, който се намира в Северния ледовит океан, поразиха целта в Арктика с ракети "Оникс" като част от учение, пише "Дейли мейл".

Това се случва, след като по-рано тази седмица Русия изпрати бойни дронове в полското въздушно пространство, които бяха свалени във вторник вечерта с помощта на съюзниците от НАТО.

Полша затвори границата си с Беларус, след като Съветът за сигурност на ООН предупреди за сериозната опасност от нова Световна война.

НАТО беше принудена спешно да укрепи източната си отбрана, усилие, към което ще се присъедини и Великобритания. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви в петък, че военните действия в рамките на "Източна стража" ще започнат в следващите дни и в тях ще се включат сили от Великобритания, както и от съюзници, сред които Франция и Германия.

"В допълнение към по-традиционните военни възможности, тази инициатива ще включва и елементи, предназначени да отговорят на конкретните предизвикателства, свързани с използването на дронове. Операцията ще укрепи позицията на НАТО и ще добави гъвкавост към нейния подход", заяви Рюте.

"Обединеното кралство е напълно ангажирано да изпълни своята роля в операцията "Eastern Sentry" на НАТО след безразсъдните и опасни нарушения на въздушното пространство от страна на Русия. Скоро ще предоставим повече подробности за участието на въоръжените сили на Обединеното кралство", посочи говорител на британското министерство на отбраната.

Разполагането на ядрени бомбардировачи от Путин е част от четиридневните учения „Запад-2025". Това са ежегодни учения в Арктика, Беларус и Русия, които имат за цел да тестват отбранителната готовност на Съюза, алианса между Беларус и Русия. Те се разглеждат като предизвикателство към НАТО.

Военните учения ще включват и тренировки на войските за използване на ядрени ракети от прага на Запада в Беларус, авторитарната съседка на Русия.

Това се случва в момент, когато се правят подготовки за разполагане на супероръжието на Русия - балистичната ракета „Орешник", в Беларус, която граничи с държавите от НАТО - Полша, Литва, Латвия и Украйна.