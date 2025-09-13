Турският външен министър заминава за Доха за извънредна арабо-ислямска среща на върха

Външният министър на Турция Хакан Фидан ще присъства на среща на външните министри в Доха утре, за да подготви извънредната среща на върха на Организацията за ислямско сътрудничество (ОИС) и Арабската лига, насрочена за 15 септември, съобщава "Тюркийе тудей", информира БТА.

Подготвителната сесия ще разгледа проект за резолюция, който ще бъде представен на държавните глави на срещата на върха, свикана в отговор на удара на Израел срещу Доха на 9 септември.

Очаква се Фидан да потвърди солидарността на Турция с Катар срещу нападението на Израел, като подчертае, че ударите са насочени както срещу мирните усилия, така и срещу суверенитета на Катар.

Той също така ще изтъкне, че правителството на израелския премиер Бенямин Нетаняху няма интерес от прекратяване на огъня.

Очаква се Фидан да подчертае предупрежденията на Турция, че агресията на Израел няма да остане ограничена до Палестина и че експанзионистката му политика заплашва целия регион.

Той ще подчертае, че Израел работи за подкопаване на решението за две държави и експлоатира нестабилността в съседните страни за политически цели.

Министърът ще призове регионалните държави и „отговорните световни сили“ да координират действията си и да отговорят решително на Израел. Очаква се той да отбележи, че импулсът към признаването на Палестина трябва да бъде съпътстван от конкретни действия, включително усилия за осигуряване на приемането на Палестина като пълноправен член на Организацията на обединените нации.