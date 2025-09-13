ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кръстовден е! Вижте кои са имениците днес

Папа Лъв XIV получи торта от новия US посланик във Ватикана

Новият посланик на САЩ във Ватикана Брайън Бърч се срещна днес с папа Лъв XIV и му подари шоколадова торта, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Подаръкът не беше случаен. Утре папа Лъв Четиринадесети навършва 70 години.

Бърч е твърдолинеен католик, който беше критичен към решенията на папа Франциск, предшественика на папа Лъв Четиринадесети.

Срещата, която днес той проведе с приемника на Франциск е част от срещите му с високопоставени представители на Ватикана с цел връчване на акредитивните си писма.

Тортата, която Бърч поднесе на папа Лъв Четиринадесети, е била направена от заведението „Портило“ в Чикаго, известно по-скоро с месните си специалитети, сред които италианско телешко и хотдог. Когато папата видя тортата, той се разсмя.

Папа Лъв Четиринадесети е роден в Чикаго и беше избран да оглави Римокатолическата църква през май след смъртта на папа Франциск.

Папа Лъв XIV получи торта от новия US посланик във Ватикана СНИМКА: Пиксабей

