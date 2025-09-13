US пратеници преговаряха за задържани сънародници с правителството на талибаните в Афганистан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американски представители проведоха разговори с властите в Кабул относно американци, задържани в Афганистан, съобщи външното министерство на администрацията на талибаните, цитирано от Ройтерс, съобщи БТА.

Адам Болър, специалният пратеник на администрацията на Тръмп по въпросите на заложниците, и Залмай Халилзад, бивш специален пратеник на САЩ за Афганистан, се срещнаха с външния министър на талибаните Амир Хан Мутаки.

„И двете страни подчертаха продължаването на разговорите по различни текущи и бъдещи въпроси в двустранните отношения, особено по отношение на граждани, задържани в другата страна“, се казва в изявление на афганистанското министерство на външните работи.

Махмуд Хабиби, натурализиран гражданин на САЩ, е най-известният американец, лишен от свобода в Афганистан, твърди Вашингтон. Талибаните отричат ​​да са го задържали.

Администрацията на талибаните, която дойде на власт през 2021 г., след 20 години военна интервенция на САЩ в Афганистан, не е призната от Вашингтон.

След срещата, проведена днес, Болър заяви, че САЩ ще извършат размяна на затворници с талибанското правителство, предаде Франс прес. Датата, на която ще стане тази размяна, обаче не беше съобщена, допълва Франс прес.