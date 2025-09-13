Поне 25 са ранени след взрив в бар в Мадрид (Обновена, видео)

Взрив в Мадрид рани 21 души, от които трима са в сериозно състояние, предаде испанското издание „Мундо“, съобщи БТА.
Експлозията е станала в 15,01 ч. в бар на улица „Мануел Марото“ в мадридския квартал „Пуенте де Валекас“. При взрива е пострадала и намиращата се над заведението жилищна сграда.
По първоначална информация взривът е причинен от изтичане на газ. Взривът е засегнал и намиращата се над заведението жилищна сграда. Районът е отцепен от полицията. На мястото работят 18 екипа на пожарната на Мадрид, които продължават да разчистват отломките от пострадалото от взрива заведение. Има и 13 екипа на гражданска защита и екипи на бърза помощ. Издирват се хора, затрупани под отломките. Пожарникарите разчистват отломките на ръка, понеже сградата е нестабилна и е опасно е да се вкарват машини. Обитателите на горните етажи са евакуирани.
Гражданската защита на Мадрид публикува в социалната мрежа "Екс" снимки от мястото на инцидента. На кадрите се вижда, че барът е почти напълно разрушен.
Ascienden a 25 los heridos en la explosión de Puente de Vallecas, 3 de ellos graves.— El Sheriff del Conceyu (@opoCOBRA) September 13, 2025
Se está procediendo al desescombro del local en busca de posibles atrapados, de momento con resultado negativo.
Hay un gran despliegue de medios por parte de los equipos de emergencias. https://t.co/5Ds9rOi5vP pic.twitter.com/p6VepEQYxf