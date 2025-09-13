ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Поне 25 са ранени след взрив в бар в Мадрид (Обновена, видео)

Взрив в Мадрид рани 21 души, от които трима са в сериозно състояние, предаде испанското издание „Мундо“, съобщи БТА. 

Експлозията е станала в 15,01 ч. в бар на улица „Мануел Марото“ в мадридския квартал „Пуенте де Валекас“. При взрива е пострадала и намиращата се над заведението жилищна сграда. 

По първоначална информация взривът е причинен от изтичане на газ. Взривът е засегнал и намиращата се над заведението жилищна сграда. Районът е отцепен от полицията. На мястото работят 18 екипа на пожарната на Мадрид, които продължават да разчистват отломките от пострадалото от взрива заведение. Има и 13 екипа на гражданска защита и екипи на бърза помощ. Издирват се хора, затрупани под отломките. Пожарникарите разчистват отломките на ръка, понеже сградата е нестабилна и е опасно е да се вкарват машини. Обитателите на горните етажи са евакуирани.

Гражданската защита на Мадрид публикува в социалната мрежа "Екс" снимки от мястото на инцидента. На кадрите се вижда, че барът е почти напълно разрушен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

