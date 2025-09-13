Поне 25 са ранени след взрив в бар в Мадрид (Обновена, видео)

Взрив в Мадрид рани 21 души, от които трима са в сериозно състояние, предаде испанското издание „Мундо“, съобщи БТА. El #SUMMA112 colabora en la atención de los heridos en la explosión del bar de #PuentedeVallecas.



Dispositivo desplegado:

> 3 uvis móviles.

> 4 ambulancias básicas (una de @CRE_Emergencias)

> Equipo de apoyo logístico.

> Apoyo Psicológico.

> Jefe y supervisor guardi https://t.co/hMSqvJP39G pic.twitter.com/YvFEkHAM0e — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) September 13, 2025

Експлозията е станала в 15,01 ч. в бар на улица „Мануел Марото“ в мадридския квартал „Пуенте де Валекас“. При взрива е пострадала и намиращата се над заведението жилищна сграда. JUST IN: 21 people injured, some critically after gas explosion at a restaurant in Puente de Vallecas district of Madrid, Spain. pic.twitter.com/PDHjnZRTf7 — Noteworthy News (@newsnoteworthy) September 13, 2025

По първоначална информация взривът е причинен от изтичане на газ. Взривът е засегнал и намиращата се над заведението жилищна сграда. Районът е отцепен от полицията. На мястото работят 18 екипа на пожарната на Мадрид, които продължават да разчистват отломките от пострадалото от взрива заведение. Има и 13 екипа на гражданска защита и екипи на бърза помощ. Издирват се хора, затрупани под отломките. Пожарникарите разчистват отломките на ръка, понеже сградата е нестабилна и е опасно е да се вкарват машини. Обитателите на горните етажи са евакуирани.

Гражданската защита на Мадрид публикува в социалната мрежа "Екс" снимки от мястото на инцидента. На кадрите се вижда, че барът е почти напълно разрушен.