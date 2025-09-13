Българска развлекателна лодка се напълни с вода и почна да потъва на остров Тасос

Частна развлекателна лодка плаваща под български флаг започна да се пълни с вода и да потъва на пристанището на Лименас, столицата на гръцкия остров Тасос, съобщиха от Гръцката брегова охрана. Това е станало в петък следобед и по това време на яхтата не е имало пътници.

Служители на пристанищните власти и екипи на пожарната са отишли на мястото и изпомпали водата. Лодката се е върнала в първоначалното си положение и ще бъде извадена от водата и преместена за ремонт.

Няма пострадали при инцидента, не е и наблюдавано замърсяване на морската среда.