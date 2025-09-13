Австралия ще инвестира $8 млрд. в корабостроителница за атомни подводници

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Австралия обяви днес, че ще изразходва 12 милиарда австралийски долара (8 млрд. щатски долара) за изграждането на производствени съоръжения за отбранителната си индустрия в Западна Австралия, за да осигури подводници по програмата АУКУС (AUKUS), предаде Ройтерс, съобщи БТА.

АУКУС (от А като Австралия, UK като Обединеното кралство и US като Съединените щати) е пакт за атомни подводници, сключен от Австралия, Великобритания и САЩ през 2021 г., по силата на който Австралия ще се въоръжава с бойните плавателни съдове от следващото десетилетие насетне, за да се противопостави на китайските амбиции в Индо-тихоокеанския регион, уточнява световната агенция.

Американското правителство на Доналд Тръмп ще направи официален преглед на пакта, посочва Ройтерс.

Министърът на отбраната на Австралия Ричард Марлс заяви, че планираната корабостроителница е "от решаващо значение за австралийското корабостроене и за устойчивото производство, като същевременно ще е от полза на военноморското корабостроене в Западна Австралия и на ориентирането на Австралия към атомните подводници“.

Левоцентристкото лейбъристко правителство продължава "да увеличава разходите за отбрана до рекордни показатели, за да осигури способностите, от които Австралия се нуждае“, се казва в изявлението на Марлс.

Миналата година правителството направи първоначална инвестиция от 127 милиона австралийски долара (84 млн. щатски долара) за модернизиране на съоръженията в корабостроителницата в Хендерсън, близо до Пърт.

Управляващите обявиха тогава, че милиарди долари ще бъдат инвестирани през следващите 20 години, за да бъде превърната тази корабостроителница в център за поддръжка на флотилия от подводници по програмата AUKUS, припомня Ройтерс.