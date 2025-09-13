ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кръстовден е! Вижте кои са имениците днес

Нетаняху: Лидерите на "Хамас" в Катар са главната пречка за освобождаването на всички заложници

Бенямин Нетаняху

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че с премахването на лидерите на "Хамас", които живеят в Катар, ще бъде отстранено и основното препятствие за освобождаването на всички заложници и за прекратяването на войната в ивицата Газа, предаде израелският в. "Джерузалем пост", съобщи БТА. 

По-рано тази седмица израелската армия атакува представители на "Хамас" в катарската столица Доха.

“Терористичните лидери на "Хамас", които живеят в Катар, не се интересуват от хората в Газа“, написа израелският премиер в социалната мрежа "Екс". "Те блокираха всички опити за прекратяване на огъня, за да удължат войната до безкрай. Премахването им би премахнало основната пречка за освобождаването на всички наши заложници и за прекратяването на войната“, добави Нетаняху. 

Междувременно американският държавен секретар днес каза, че несъгласието между Израел и САЩ относно ударите в Катар "няма да промени" подкрепата на Вашингтон за Израел, предаде Франс прес. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

