Белгийският принц Лоран призна, че има извънбрачно дете

Белгийският принц Лоран, по-малкият брат на крал Филип, най-накрая потвърди слуховете, които от години вълнуваха страната.

61-годишният принц публично призна, че е баща на 25-годишния Клемент Ванденкеркхов - дете, родено от негова тайна афера. Новината бе потвърдена пред агенция Belga в началото на септември, като самият Лоран заяви, че "официално признава" бащинството.

С това признание принцът вече е баща на четири деца. Заедно със съпругата си, принцеса Клеър Кумбс, той споделя 21-годишната принцеса Луиз и 19-годишните близнаци принц Никола и принц Аймерик.

Дълго пазената тайна

Името на биологичния баща на Клемент Ванденкеркхов отдавна беше предмет на слухове в белгийското общество. Според Vanity Fair още преди брака си с Клеър Кумбс през 2003 г., принц Лоран е имал връзка с белгийската актриса и певица Уенди ван Вантен (чието истинско име е Ирис Ванденкеркхов) - майката на Клемент.

Макар признанието на Лоран да предизвиква сензация, то не засяга линията на наследяване на белгийската корона. А и това далеч не е първият случай, в който кралското семейство признава извънбрачно дете.

През 2020 г. бащата на Лоран, крал Албер Втори, който абдикира през 2013 г., официално призна, че е баща на Делфин Боел - плод на 18-годишна афера с баронеса Сибил дьо Селис Лоншан. Дълги години Албер отказваше да признае дъщеря си, но след съдебна битка и ДНК тест, през 2020 г. Апелативният съд в Брюксел постанови, че Делфин има право на титлата принцеса на Белгия.

Така Делфин Саксен-Кобург-Гота, родена през 1968 г., получи същите привилегии като трите законни деца на баща си.