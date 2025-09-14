ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китай започна антидъмпингово разследване на американски аналогови чипове

Китайското Министерство на търговията. Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайското Министерство на търговията обяви в събота, че е започнало антидъмпингово разследване на вноса на аналогови чипове с произход от САЩ.

Говорител на министерството заяви, че правителството на САЩ е преувеличило концепцията за национална сигурност, злоупотребило е с контрола върху износа, злонамерено е блокирало и потискало китайските чип продукти и индустрията за изкуствен интелект.

Подобни практики сериозно нарушават правилата на Световната търговска организация (СТО) и накърняват законовите права и интереси на китайските предприятия.

Антидъмпинговото разследване е започнало в отговор на молба, подадена от провинциална асоциация за полупроводникова индустрия от името на местната индустрия.

Разследването ще се фокусира върху IC чипове за интерфейс и IC чипове за управление на портали, използващи 40-нанометрови и по-високи технологични процеси. Очаква се то да приключи до 13 септември 2026 г., с възможност за шестмесечно удължаване при специални обстоятелства.

Предварителните доказателства, представени от жалбоподателя, показват, че от 2022 г. до 2024 г. вносът на продукти от САЩ се е увеличил с 37%, докато цените им са спаднали с 52%, което е понижило цените на вътрешния пазар на Китай и е навредило на производството и операциите на местната промишленост.

Органите ще проведат разследването в съответствие със законовите процедури, ще защитят правата на всички заинтересовани страни и ще вземат обективно и справедливо решение въз основа на констатациите.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

