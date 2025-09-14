КМГ: Китай си постави за цел продажбите на автомобили за 2025 г. да достигнат 32,3 млн. бройки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай представи двугодишен работен план за стабилизиране на растежа на автомобилния сектор, насочен към продажби на приблизително 32,3 милиона автомобила през 2025 г., което е увеличение с около 3% на годишна база.

Планът, издаден съвместно от осем правителствени ведомства, включително Министерството на промишлеността и информационните технологии, предвижда продажбите на нови енергийни превозни средства да достигнат около 15,5 милиона броя през 2025 г., отбелязвайки годишно увеличение от близо 20%.

Други цели включват стабилен растеж на автомобилния износ и 6% увеличение на добавената стойност на автомобилната индустрия през 2025 г. До 2026 г. се очаква индустрията да поддържа стабилен растеж с повишена ефективност, качество и мащаб.

Планът очертава над 60 мерки в четири ключови области, които включват стимулиране на вътрешното търсене, укрепване на веригите за доставки, оптимизиране на бизнес средата и задълбочаване на отварянето и сътрудничеството. Планът се фокусира върху пробиви в автомобилните чипове, операционните системи, изкуствения интелект и батериите.

За да се оптимизира индустриалната екосистема и да се засили глобалното сътрудничество, планът подчертава проучванията на разходите и мониторинга на цените, проверките на качеството, навременните плащания от големите автомобилни производители и организираното разширяване в чужбина.