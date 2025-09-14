КМГ: За осем месеца Китай инвестира 504 млрд. юана в железниците

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Усилията за изграждане на железопътни линии в Китай отбелязаха стабилен напредък през първите осем месеца на 2025 г., като инвестициите в дълготрайни активи нараснаха с 5,6% на годишна база, сочат данни на Китайската държавна железопътна група.

От януари до август инвестициите в дълготрайни активи в железопътния сектор възлизат на 504,1 милиарда юана (около 70,98 милиарда щатски долара).

Тази инвестиция изигра значителна роля в стимулирането на общите инвестиции и инжектира нов импулс в усилията за разширяване на вътрешното търсене и подкрепа за стабилното възстановяване на китайската икономика, посочват от компанията.

Железопътните проекти в цялата страна напредват стабилно тази година. През първата половина на 2025 г. бяха пуснати в експлоатация 301 км нови линии, а подготвителната работа за изграждането на допълнителни маршрути също отбеляза значителен напредък.