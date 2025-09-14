ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капитанът за "Дейвис": В нито един момент не се от...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21291589 www.24chasa.bg

Турският външен министър обсъди ситуацията в Газа с колегите си от Катар и Йордания

1760
Хакан Фидан СНИМКА: Х/@HakanFidan

Външният министър на Турция Хакан Фидан обсъди снощи най-новата ситуация в Газа с колегите си от Катар и Йордания, предаде Анадолската агенция.

Фидан обсъди по телефона с външния министър на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани и външния министър на Йордания Айман ас Сафади подготовката за извънредната среща на върха на Организацията за ислямско сътрудничество, която ще се проведе в Доха утре, съобщиха турски дипломатически източници, предаде БТА.

Очаква се Фидан да присъства на срещата на външните министри, която ще се проведе днес в Доха, столицата на Катар, като част от подготовката за срещата на върха.

Хакан Фидан СНИМКА: Х/@HakanFidan

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Красимир Вълчев: Когато стават по-късно, децата учат по-добре. Това е пътят - с дострояване на училища