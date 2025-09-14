ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха тялото на човек, загинал при експлозията в бар в Мадрид

Щетите след взрива в бара в Мадрид. СНИМКА: РОЙТЕРС

Спасителни екипи откриха тялото на човек, загинал при вчерашната експлозия в бар в Мадрид, предаде Асошиейтед прес.

Ранените при взрива, който според противопожарните служби най-вероятно е причинен от изтичане на газ, са 25.

Испанската полиция все още разследва причините за инцидента, предаде БТА.

Експлозията стана в 15:01 часа в бар на улица "Мануел Марото" в мадридския квартал "Пуенте де Валекас". Барът се намира на партера на триетажна сграда.

Началникът на пожарната Хавиер Ромеро заяви, че изпод развалините са извадени четирима души. Ромеро отбеляза, че взривът е причинил щети на кафене, магазин и други имоти.

Щетите след взрива в бара в Мадрид. СНИМКА: РОЙТЕРС

