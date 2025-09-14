ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капитанът за "Дейвис": В нито един момент не се от...

Убитите при масовите протести в Непал са вече 72, ранените са най-малко 2113

2644
Редица жители на Непал отдадоха почит на загиналите след антиправителствените протести в страната. СНИМКА: РОЙТЕРС

Броят на убитите при масовите антикорупционни протести в Непал достигна 72, а ранените са най-малко 2113, предаде Ройтерс, като се позова на непалското министерство на здравеопазването.

"Сега биват откривани телата на много хора, загинали в молове, жилища и други сгради, които са били подпалени", заяви говорителят на здравното министерство Пракаш Будатоки, предаде БТА.

Непал тази седмица бе разтърсен от най-тежките безредици за последните десетилетия. Много правителствени сгради, включително парламента и Върховният съд, бяха щурмувани от демонстранти. Протестиращи атакуваха и полицейски управления и жилища на политици. Подпалени бяха и домовете на президента Рам Чандра Паудел и на премиера Шарма Оли.

Оли подаде оставка във вторник и за временен премиер бе назначена Сушила Карки, която е бивш председател на Върховния съд. Карки трябва да подготви Непал за нови парламентарни избори, насрочени за 5 март 2026 г.

