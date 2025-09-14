25 отбора участваха на световно за ватмани

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

25 отбора от цял свят се включиха в Световно първенство за ватмани във Виена.

От 2012 г. се провежда ежегодно европейско първенство за ватмани, но за първи път тази година се включиха професионалисти от Сан Диего, Рио де Жанейро, Мелбърн, Хонконг. Те показаха умения в осем дисциплини. Австрийската столица имаше двоен повод за радост - освен че отборът ѝ спечели първенството, тя празнува и 160 години трамваи във Виена.

Миналогодишният победител Будапеща не успя да защити титлата си, оставайки на четвърто място, втори и трети се наредиха Полша и Норвегия. Събитието има за цел да покаже уменията и да благодари за ежедневния труд на ватманите, пише БНТ.

Догодина домакин на първенството ще е Варшава.