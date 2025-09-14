ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Деца са сексуално малтретирани в германска детска градина

Децата са между 3 и 5 години. СНИМКА: Pixabay

Служител в детска градина в германския град Марл е обвинен в сексуално насилие над няколко деца. След издадена заповед за арест - мъжът е под стража от началото на септември.

Според събраните данни осем момичета на възраст между три и пет години са били сексуално малтретирани от служител в детската градина, се посочва в изявление на полицията в Реклингхаузен.

Някои от действията са заснети на видео. Злоупотребите са извършвани в помещенията на детската градина между декември 2024 г. и края на април 2025 г., предаде RTL.

Полицията e претърсила апартамента на заподозрения и е иззела няколко устройства за съхранение на данни, които вече са анализирани, пише Би Ти Ви.

Към момента се провеждат допълнителни разпити и изслушвания. Родителите на замесените деца са информирани.

Полицията не предоставя допълнителни подробности от съображения за защита на жертвите. Не се предоставя и информация за възрастта на заподозрения или точното местоположение на детската градина.

