Папа Лъв XIV навърши 70 години днес, но въпреки юбилея графикът му за деня остава работен, отбелязват италиански медии, сред които АНСА и „РАИ Нюз". Официално тържество по повод рождения ден на папата не е предвидено във Ватикана.

Днес в традиционната си неделна молитва Лъв XIV благодари на Бог, на роднините си и на всички, които се молят за него, добавя Асошиейтед прес.

На площада за проявата богомолци носеха плакат и балони, на които пишеше „Честит рожден ден". При появата на папата те го поздравиха с песен за юбилея му.

"Скъпи мои, както изглежда знаете, че днес навършвам 70 години", заяви папата. „Благодаря на Бог, на моите роднини и на всички, които се сещат за мен в молитвите си", добави той, предаде БТА.

Когато беше избрана за папа, Лъв XIV със своите 69 години стана най-младият кардинал, избран за глава на Римокатолическата църква от 1978 г. насам, когато полякът Карол Войтила беше избран за папа Йоан Павел Втори на 58-годишна възрастта.

За рождения си ден папа Лъв получи много рисунки от деца, изпратени по пощата до Ватикана. Вчера той получи и шоколадова торта от новия посланик на САЩ във Ватикана.

По-късно днес папата ще бъде на църковна проява в базиликата „Сан Пауло фуори ле мура".

А негови роднини в САЩ и августинското му семейство, от което произхожда Лъв XIV, също планират да отбележат юбилея на папата.

Лъв XIV получи и поздравления от разнородни лидери по повод юбилея си.

„В деня на Вашия 70-ти рожден ден, моля приемете най-сърдечните поздравления, които имам удоволствието да Ви отправя от името на италианския народ, заедно с моите искрени пожелания за душевно и лично благополучие", се казва в поздравление на италианския президент Серджо Матарела. „Искам да Ви уверя, Свети Отче, че по време на Вашата висша апостолска мисия винаги ще можете да разчитате на сътрудничеството на Италианската република, която намира във Вашето послание за уважение към централната роля на човека, служението и единството отражение на ценностите на собствената си конституция. С надеждата да Ви посрещнем скоро в двореца "Куиринале" (италианското президентство), моля Ви да приемете, в щастливия ден на Вашия рожден ден, изразът на сърдечната близост на всички италианци и на моето най-дълбоко уважение", се допълваше в посланието на Матарела.

Италианският премиер Джорджа Мелони пък написа в акаунта си във Фейсбук: „Искам да отправя най-лични пожелания и тези на цялото италианско правителство по повод 70-ия рожден ден на папа Лъв XIV". „Неговите думи и учения са източник на вдъхновение и представляват сигурен и солиден ориентир в изключително сложни времена, когато сигурността изглежда нестабилна, а промените са толкова внезапни, колкото и дълбоки. Нека пътят му продължава да бъде осветен от вяра, кураж и надежда. И съм сигурна, че италианският народ никога няма да му откаже своята любов и преданост", допълва Мелони.

Ръководителите на Сената и на Камарата на депутатите на италианския парламент също отправиха благопожеланията си към папата.